40天裡金希澈送走兩個最愛的妹妹，突然清空IG設為私密賬號

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Sulli去世僅僅一月韓國娛樂圈又有噩耗傳來，11月24日下傍晚，Sulli的閨蜜，歌手具荷拉被發現在首爾江南區清潭洞家中死亡。

死亡對她們兩個人來說有可能是解脫，但難過的是那些沒能幫到她們至親、好友。 Sulli和具荷拉的突然離世也讓不少人將目光聚焦到了金希澈的身上，只不過一個多月，他頗為關照的兩個妹妹就相繼離開了。

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作為SM的同門，12歲就進入SM娛樂的Sulli可以說是金希澈看著長大的，兩人的關係也特別好。 Sulli去世後，金希澈在某次直播上無意間被觀眾們發現他收養了Sulli生前養的沒毛的貓，由此可見一方面是為了幫助 Sulli完成為了的心願，另一方面見貓如見人，是一種對Sulli的緬懷方式。



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而金希澈和具荷拉也是關係緊密的「兄妹」，2015年的時候金希澈曾在IG上傳了一張照片，他和具荷拉一起吃麵，場面很溫馨，當時金希澈用「拿獎學金上學的的妹妹和遊手好閒的哥哥來」來描述這張。 而具荷拉也一直用「姐姐」來稱呼金希澈。



兩個妹妹相繼離世，金希澈突然清空了IG並把帳號設為私密帳戶，恐怕也是怕自己悲痛的心情影響到大家吧。無法在他的IG裡留言，不少擔心他的粉絲紛紛在關於他的新聞下方發聲，希望他早日走出傷痛，照顧好自己。



「圖：IG」

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