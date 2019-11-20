那些罵Sulli的人都是什麼心態？韓節目採訪惡評者：她死不死我並不關心，藝人就該承受惡評

那些罵Sulli的人都是什麼心態？韓節目採訪惡評者：她死不死我並不關心，藝人就該承受惡評

明星   2019年11月20日   星期三08:45   Rui   23

Sulli的突然離世讓整個社會震驚，而將她推向深淵的兇手之一就是來自網路上的各種惡意留言。

日前SBS播出的《想知道真相》最新一期特別節目《謠言的謠言的謠言-誰殺死了真理》就找到了曾經在網路上惡意評價Sulli的網民。節目組問其中一位網民：「你還記得自己曾經在Sulli的SNS上寫得惡意留言嗎？」該網友回答：「記得，如果說是10週前的話我會說聲抱歉，道歉100次。但這都是至少100週以前的事情了，現在拿來說，我又能說什麼呢？」

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節目組繼續說：「我覺得問私密部位好不好看這根本就是性騷擾和嘲弄、侮辱。」這名網友卻稱：「有這個意思的話又怎麼樣？我當時的意思是說妳本來就很美，為什麼偏偏要這樣做，讓自己的美麗受損。」節目組又提問：「為何偏偏要在Sulli的SNS上留下那些話？」網民突然反應強烈地回答：「你是Sulli的粉絲嗎？我又不是在罵你。」

另一位惡評者則稱：「藝人並不只是受關注和被喜歡而已，也要承受惡評，必須忍受這些。這樣才能開好車，穿貴衣服，享受美好的一切。他們是要站在大眾面前的人，精神這麼弱的話怎麼當藝人，我從來沒說過讓她去死，也從不關心她。」

節目播出後，這些惡評者的言行就引起了觀眾們的強烈不滿，他們絲毫沒有反省的態度引起了公憤。

「圖：《想知道真相》截圖」

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留言/評論
  • Debra Chien
    如果可以，節目應該多加了解這些網民的成長背景，因為很好奇是什麼樣的背景造就這樣的人性。
    1小時前
  • 周聖智
    如果說公眾人物必須做好榜樣倒說的過去 但沒必要承受這些惡評吧 真的是歪理
    1小時前
  • HP Tan
    韩国很恐怖的社会
    1小時前
  • 陳怡姍
    韓國冷漠 不意外
    1小時前
  • 陳秋林
    罵吸毒那些沒意見 沒穿內衣有什麼好罵的
    1小時前
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