上個月宣布要減重的Super Junior神童!近況公開:臉頰肉消失,下巴線條也變得明顯呢! 朴軫永回歸倒數十天 搶先偕 TWICE 娜璉、多賢登《認識的哥哥》! 「Kakao Friends」濟州島限定款又來啦!幼年版Ryan、Apeach換上了柑橘裝,真的超級萌! 《山茶花開時》大結局提前開播&延長播出10分鐘!東柏&龍植能否迎來幸福? 李壽根《新西遊記7》中「復古特輯」李貞賢造型獲本人認證!IG發文:「李壽根歐爸謝謝你!」 TRCNG八位成員父母公開聯名信:「信任TS娛樂,願意繼續活動」 睽違近三年 李佳恩演出網路劇再度挑戰演技! MAMAMOO 創自身首週銷量新高 打入告示牌兩排行榜! 臉紅的思春期與 WH3N 新歌詮釋首爾與紐約的感性關係 TWICE 日語正規二輯發行 再度奪 Oricon 專輯榜冠軍! 金在煥首次個唱門票售罄 12 月還要發行新專輯! BIGBANG大聲名下建築物整整五層都是「遊興場所」,非法經營欠稅12億! 「今晚是最後的STAGE了~」《意外發現的一天》一年後的畢業典禮?!但HARU呢?又消失了嗎? 金宇彬將復出! 今晚擔任青龍電影節頒獎嘉賓,重回大眾視線 三養辣火雞麵系列推聖誕限定版!肉醬辣火雞面據說連怕辣的人都能輕鬆嘗試 「21世紀的Live Aid」!SM明年在首爾承辦史上最大規模慈善公演《Global Goal Live:The Possible Dream》 RED VELVET復古紅裙造型太養眼了!全都是高級厭世臉 絕對是親姐姐才能拍出這樣的照片!鄭氏姐妹再度合體營業,Krystal「開心」到模糊 新劇《巧克力》預告:河智苑幫尹啟相繫圍裙,為何心跳加快的人是我!? IU和新歌男主李玹雨的「八年之約」MV 的隱藏彩蛋不只一個? 女神朴敏英的新髮型太減齡了~♥ 完全看不出是34歲了! 「孩子的女皇回歸啦~」韓國Megabox公開《Frozen 2》的典藏票卡! CJ ENM秘密召集X1謀出路!部分成員希望解散團隊:其他人也開始動搖...

