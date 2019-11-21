「今晚是最後的STAGE了～」《意外發現的一天》一年後的畢業典禮？！但HARU呢？又消失了嗎？
韓劇 2019年11月21日 星期四12:10 choyoung
【今晚最新劇照】昨晚的集數，小編先忍到今晚大結局才一次看完（雖則在韓網上都大致知道昨晚發生了什麼XD），今早就看到官方先公開了最新的劇照。
在官方的facebook上，上傳了７張劇照，並寫著：「一年後？！畢業典禮，HARU在哪裡？」
▼劇照中都是2年7班及A3的畢業照，大家都很開心慶祝畢業～（欸～珠多跟南柱牽手呢）
▼端午（金惠允 飾）這樣子，是在「STAGE」還是「SHADE」呢？她有發覺HARU不在嗎？
▼哎古——白經（李宰旭 飾）啊～畢業了，笑個嘛！
▼金秀香（李藝賢 飾）也畢業了，不知道她跟「魷魚絲精靈」金美才（李泰利 飾）可以在一起嗎？
▼小編沒有太多要求，只求不要「爛尾」，我們大家就坐等今晚的結局吧～
▼看來今晚都是要哭一下...
（圖自：官方劇照）
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留言/評論
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蠻希望結局是,在現實生活中有兩個人長得跟端午.一天一模一樣,再次相遇相愛,但好像不可能
33分前
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我猜想 金美才说过河路不是秘密漫画的人 所以说最终河路要回到‘凌霄花’的漫画里 或者 要回到‘凌霄花’漫画里阻止‘凌霄花’的结局 这样‘秘密’漫画的结局也会圆满了。最终河路还是会重新回到‘秘密’漫画的世界和端午过着幸福的生活😁
1小時前
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我猜讓我猜 最後一幕 是一天出現在端午面前 然後抱在一起 結束
1小時前
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Chung Ai Ling今天結局可以看了😂
28分前