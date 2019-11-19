SPAO X《冰雪奇緣》聯名款來啦！大人小孩都有超多款~
生活 2019年11月19日 星期二10:59 Sani
韓國快時尚品牌SPAO將在11月21日推出和電影《冰雪奇緣2》合作款，分為成人和兒童兩個系列，都好可愛！
成人和兒童款的套頭衫，兒童款還有變色圖案，向上掃就會看到Olaf，向下掃則是出現Elsa和Anna！ 價格29,900韓元：
Olaf毛毯，25,900韓元：
Olaf環保袋好可愛！ 19,900韓元：
Olaf睡眠襪5,900韓元：
套頭衫部分，成人版39,900韓元，兒童版是拼色款，29,900韓元：
今年的大勢「抓絨拉鍊衫」！看起來就好溫暖哦~成人款39,900韓元，兒童版29,900韓元：
毛絨睡衣看起來超舒服！ 39,900韓元：
兒童版的睡衣還有連帽款，整個變成一隻Olaf耶！ 價格39,900韓元：
兒童區當然少不了Elsa和Anna的同款紗裙，十分夢幻啦！ 價格49,900韓元：
還有室內拖也好可愛，19,900韓元：
20日開放網路購買，21日《冰雪奇緣2》韓國上映當天在實體店發售，想沖耶！
（圖源：SPAO）
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