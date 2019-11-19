SPAO X《冰雪奇缘》联名款来啦！大人小孩都有超多款~
生活 2019年11月19日 星期二10:59 Sani
韩国快时尚品牌SPAO将在11月21日推出和电影《冰雪奇缘2》合作款，分为成人和儿童两个系列，都好可爱！
成人和儿童款的套头衫，儿童款还有变色图案，向上扫就会看到Olaf，向下扫则是出现Elsa和Anna！ 价格29,900韩元：
Olaf毛毯，25,900韩元：
Olaf环保袋好可爱！ 19,900韩元：
Olaf睡眠袜5,900韩元：
套头衫部分，成人版39,900韩元，儿童版是拼色款，29,900韩元：
今年的大势「抓绒拉炼衫」！看起来就好温暖哦~成人款39,900韩元，儿童版29,900韩元：
毛绒睡衣看起来超舒服！ 39,900韩元：
儿童版的睡衣还有连帽款，整个变成一只Olaf耶！ 价格39,900韩元：
儿童区当然少不了Elsa和Anna的同款纱裙，十分梦幻啦！ 价格49,900韩元：
还有室内拖也好可爱，19,900韩元：
20日开放网路购买，21日《冰雪奇缘2》韩国上映当天在实体店发售，想冲耶！
（图源：SPAO）
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