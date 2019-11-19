《請融化我吧》池昌旭終映感想：「雖有遺憾，但這是我盡全力拍出的作品。」
韓劇 2019年11月19日 星期二10:36 MiJimin
韓劇《請融化我吧》在上週日完結，主演池昌旭、元真兒、尹世雅也發表了終映感想，雖然劇本不太給力，但對小編來說是一部溫暖又勵志的作品，主要還是為了小池才追到了最後啊～！
tvN 週末劇《請融化我吧》在上週日迎來了第16集大結局（以AGB全國2.282%收官，收視偏低，討論度不高），終映宴時眾演員也齊聚一堂，相當熱鬧，主角池昌旭、元真兒、尹世雅在此前也透過官方發表了終映感想。
＊欲看終映宴圖片的讀者可按此觀看。
▼池昌旭飾演時隔20年再次甦醒的冷凍人馬東燦PD一角，首先問候道：「真心感謝喜愛和支持《請融化我吧》的觀眾朋友們。從7月拍攝到現在結束，因為是退伍的第一個作品備受期待也有著遺憾，但這是我盡全力拍出的作品。感謝導演、作家、工作人員們，還有一起合作的前後輩演員們，我會再以更好的面貌和大家見面的。」
▼元真兒飾演同為冷凍人，如維他命一般存在，充滿魅力的高美蘭一角：「謝謝大家觀看和支持這部劇，從夏天到冬天的這段時間，能和《請融化我吧》一起真的非常幸福，我想我永遠也不會忘記和導演、作家、工作人員，以及所有同僚們在一起的每個瞬間。雖然這部劇結束了，但仍希望能為觀眾們的心一直帶來溫暖。」
▼尹世雅飾演馬東燦的初戀羅夏英一角，展現對愛情直接又黑化的多樣演技：「感謝整個團隊讓我能盡全力愉快地演戲，透過《請融化我吧》的夏英角色，對人生珍貴的事又有了重要的體悟，更感謝觀眾們的支持，我會以嶄新的面貌再和大家見面的。」
（圖自：tvN drama）
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留言/評論
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好的演員也要有看出好劇本的眼光，下回慎選劇本......
2小時前
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對劇本的評價好壞因人而異，也不是一個人可以控制。演員們已盡力去做，我們只要給他們打氣支持就好，日後還有好多好多傑作的。期待中！
2小時前