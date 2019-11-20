那些骂Sulli的人都是什么心态？韩节目采访恶评者：她死不死我并不关心，艺人就该承受恶评
明星 2019年11月20日 星期三08:45 Rui
Sulli的突然离世让整个社会震惊，而将她推向深渊的凶手之一就是来自网路上的各种恶意留言。
日前SBS播出的《想知道真相》最新一期特别节目《谣言的谣言的谣言-谁杀死了真理》就找到了曾经在网路上恶意评价Sulli的网民。节目组问其中一位网民：「你还记得自己曾经在Sulli的SNS上写得恶意留言吗？」该网友回答：「记得，如果说是10周前的话我会说声抱歉，道歉100次。但这都是至少100周以前的事情了，现在拿来说，我又能说什么呢？」
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节目组继续说：「我觉得问私密部位好不好看这根本就是性骚扰和嘲弄、侮辱。」这名网友却称：「有这个意思的话又怎么样？我当时的意思是说你本来就很美，为什么偏偏要这样做，让自己的美丽受损。」节目组又提问：「为何偏偏要在Sulli的SNS上留下那些话？」网民突然反应强烈地回答：「你是Sulli的粉丝吗？我又不是在骂你。」
另一位恶评者则称：「艺人并不只是受关注和被喜欢而已，也要承受恶评，必须忍受这些。这样才能开好车，穿贵衣服，享受美好的一切。他们是要站在大众面前的人，精神这么弱的话怎么当艺人，我从来没说过让她去死，也从不关心她。」
节目播出后，这些恶评者的言行就引起了观众们的强烈不满，他们丝毫没有反省的态度引起了公愤。
「图：《想知道真相》截图」
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留言/评论
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如果可以，節目應該多加了解這些網民的成長背景，因為很好奇是什麼樣的背景造就這樣的人性。
1小时前
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如果說公眾人物必須做好榜樣倒說的過去
但沒必要承受這些惡評吧
真的是歪理
1小时前
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