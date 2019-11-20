《有瑕疵的人們》全新搞笑預告，吳漣序怒嗆安宰賢：你又高又帥真討厭！

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看完新預告，就更有追的動力啦～！感覺很有趣。

MBC 全新水木劇《有瑕疵的人們》（每週三、四播出）又公開了新一版的預告，分別是男女主角安宰賢、吳漣序的人物形象，互看彼此都討厭的冤家模式啟動。



《有瑕疵的人們》（하자있는 인간들）由《龍八夷》、《我的野蠻公主》的吳振碩導演與安信佑作家合作打造，講述一個有「美男嫌棄症」的女人，和有「外貌執著症」的男人，一起克服他們有瑕疵偏見的浪漫愛情喜劇。



▼吳漣序衝著醉意，滿臉通紅地抱怨說：「長得帥的都讓人覺得好討厭！」安宰賢撥了一下瀏海回：「我就是長得帥嘛～！」自戀又帥氣的模樣，大家覺得如何呢？XD



▼安宰賢冤氣十足的蹲著馬桶：「那個女人…都是因為那個女人！」吳漣序一臉嫌棄地說：「你又高長得又帥，所以我…討厭你。」



（兩人都在回憶著學生時期，不愉快的回憶…嗎？XDDD）



▼吳漣序飾演「朱瑞妍」是一個性格豪爽的熱血體育老師，因從小在花美男三兄弟之中長大，經歷各種磨難，變得極度討厭帥哥，對外貌至上主義的社會也非常不滿，就連理想型都是「長得不帥的男人」。



▼安宰賢飾演的「李康宇」是一位外貌出眾，看似強勢卻有著不為人知的心靈創傷，過去曾因為長得不好看而被甩掉，之後就患上了「外貌執著症」，對長相有著過度的潔癖，但接觸了女主之後，漸漸產生了變化…。



新劇《有瑕疵的人們》將在11月27日晚間20:55首播，接檔《意外發現的一天》。

（圖自：官方劇照）

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