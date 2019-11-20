下班路上遭遇私生飯敲車窗，原本還在直播大笑的TWICE MOMO&多賢秒變臉：別再跟了
明星 2019年11月20日 星期三08:41 Rui
面對私生飯們，愛豆實在難以給出笑容。
日前，女團TWICE在日本舉辦了演唱會。演出結束後，TWICE成員們坐車離開會場，並開通了直播和粉絲們互動。
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MOMO和多賢熱情地和粉絲們暢聊，突然直播裡就聽到「咚咚咚」敲車窗的聲音。前排的工作人員解釋說「「粉絲」跟過來了」，接著就明顯看到MOMO和多賢瞬間變了臉，表情十分嚴肅，甚至不相信似的反問：「真的？」
原來是幾名私生飯看到TWICE的車裡亮著燈，就跟了上來。為了引起車里人的注意就敲了車窗。
最後MOMO對直播裡的粉絲表示：「（直播）就到這裡了」，多賢也稱：「我們得走了。」接著就關了車燈。原本一場愉快的直播就被幾名私生飯給打斷了，MOMO還叮囑：「別再跟過來了。」
看到被私生飯打擾的TWICE，粉絲們十分氣憤地表示：「私生飯要適可而止」、「即使你是粉絲，也要有底線」、「這不是粉絲，根本就是犯罪」等。
MOMO&多賢遭遇私生飯秒變臉，全程請戳這裡
「圖：V LIVE」
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留言/評論
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下班了 粉絲其實就是陌生人而已 會被告的
43分前
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私生飯🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️
3小時前
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當粉絲也要有底線
不要當個給藝人困擾的粉絲
是要當個給藝人元氣來源的粉絲
私生飯真的讓人很無言啊！
害原本高興的直播變不高興！😡😡
2小時前