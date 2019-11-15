MAMAMOO 牌 girl crush 襲榜單！今晚首度公開表演新歌
KPOP 2019年11月15日 星期五12:47 施乃琪
每次回歸都有新意的 MAMAMOO，昨天又以 "HIT" 帶來獨樹一幟的面貌，並成功拿下多個音源榜的冠軍！
MAMAMOO 於 14 日正式發行第二張正規專輯〈reality in BLACK〉，而以今天上午的數據為準，主打歌 “HIP” 在 NAVER Music、Bugs 和 Soribada 都拿下了即時榜冠軍，在 MelOn、Genie 和 Olleh Music 則位居第三。
不僅如此，收錄在〈reality in BLACK〉中的 “Destiny”、”Universe”、”Ten Nights”、”4x4ever”、”Better“⋯⋯等其他歌曲，也大多在各大即時榜上名列前茅，在一片秋天特有的抒情歌大軍之中顯得格外醒目。
今晚 MAMAMOO 就會在 KBS 2TV 的《Music Bank》首度公開表演 “HIP”，在那之前先聽聽單純的現場演唱版吧！
（照片和影片來源：RBW、1theK）
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