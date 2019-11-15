新劇《檢察官內傳》李善均&鄭麗媛「平凡vs幹練」人物劇照公開！
韓劇 2019年11月15日 星期五12:56 MiJimin
（最新預告）這齣劇有兩大實力派演員李善均和鄭麗媛加持，以及改編自現實中真正的檢察官執筆，很令人期待啊～！
JTBC 全新月火劇《檢察官內戰》（每週一、二播出）公開了男女主角李善均和鄭麗媛的人物劇照，以及全新一版的預告，引發粉絲們的期待。
《檢察官內戰》改編自現任檢察官執筆的同名暢銷書，講述的不是媒體裡華麗的法律界人士，而是在地方城市中，過著平凡日常的「職場人檢察官們」之間發生的故事，如同隨處可見的上班族一般。
▼李善均在劇中飾演貼近生活的檢察官「李善雄」，是地方市政府刑事2部的成員，看起來善良、沒野心、總是悠哉的模樣，但與外表不同的，是個不容小覷的人物。
▼鄭麗媛飾演完美的菁英檢察官「車明珠」，原本在中央地檢事業如魚得水，卻在轉瞬間被調去了地方政府工作。
▼第二版預告，以新聞播報引入檢察官們的工作日常，如同隨處可見的上班族一般：
▼首版則是兩人智慧型的鬥嘴（吵架）模式，中字可按此觀看：
本劇由《青春時代》的李太坤導演，與李賢、徐紫妍編劇共同執筆，定檔於12月26日晚間21:30首播。
（圖自：官方劇照）
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