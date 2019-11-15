MAMAMOO 牌 girl crush 袭榜单！今晚首度公开表演新歌
KPOP 2019年11月15日 星期五12:47 施乃琪
每次回归都有新意的 MAMAMOO，昨天又以 "HIT" 带来独树一帜的面貌，并成功拿下多个音源榜的冠军！
MAMAMOO 於 14 日正式发行第二张正规专辑〈reality in BLACK〉，而以今天上午的数据为准，主打歌 “HIP” 在 NAVER Music、Bugs 和 Soribada 都拿下了即时榜冠军，在 MelOn、Genie 和 Olleh Music 则位居第三。
不仅如此，收录在〈reality in BLACK〉中的 “Destiny”、”Universe”、”Ten Nights”、”4x4ever”、”Better“⋯⋯等其他歌曲，也大多在各大即时榜上名列前茅，在一片秋天特有的抒情歌大军之中显得格外醒目。
今晚 MAMAMOO 就会在 KBS 2TV 的《Music Bank》首度公开表演 “HIP”，在那之前先听听单纯的现场演唱版吧！
（照片和影片来源：RBW、1theK）
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