IZ*ONE、X1 年末行程受影響 不確定能否參加《MAMA》
KPOP 2019年11月15日 星期五12:38 施乃琪
在 Mnet 年末盛會《MAMA》即將舉行之際，IZ*ONE 和 X1 卻因節目造假案而受到牽連，如今甚至不確定是否能順利登上《MAMA》舞台⋯⋯
《2019 MAMA》主辦單位今天（15 日）表示：「目前內部還在討論關於 IZ*ONE 和 X1 的演出事宜，尚未確定他們是否會參加。」
《2019 MAMA》將於 12 月 4 日在名古屋巨蛋舉行，雖然 IZ*ONE 先前已經出現在演出名單上，但由於最近受到節目製作人造假投票結果一事波及，不僅原訂發行的正規專輯延後，各種通告也停擺和遭剪輯，未來活動十分不明朗。
另一方面，X1 仍將於 16 日照原訂計畫出席《2019 V LIVE Awards “V Heatbeat”》，但會跳過走紅毯儀式直接帶來表演。
（照片和影片來源：Mnet、Off the Record、Swing Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論
-
為什麼x1還有行程 而izone就全面停止😭 出道以來第一次想她們多去點日本，至少可以在機場路看到她們😭😭
53分前
-
-
如果沒有要解散甚麼的事情發生，覺得izone可以透過MAMA開始慢慢恢復活動，像X1一樣，可以跳過紅地氈直接表演，因為要一直像現在要解散不解散，要活動不活動的情況也不是辦法，如果不解散就要找方法再次出來活動，如Mnet 自己都不幫她們制造這些機會，其他電視台也不會幫她們的。這純粹是我的個人意見😊
1小時前
-