IZ*ONE、X1 年末行程受影响 不确定能否参加《MAMA》
KPOP 2019年11月15日 星期五12:38 施乃琪
在 Mnet 年末盛会《MAMA》即将举行之际，IZ*ONE 和 X1 却因节目造假案而受到牵连，如今甚至不确定是否能顺利登上《MAMA》舞台⋯⋯
《2019 MAMA》主办单位今天（15 日）表示：「目前内部还在讨论关於 IZ*ONE 和 X1 的演出事宜，尚未确定他们是否会参加。」
《2019 MAMA》将於 12 月 4 日在名古屋巨蛋举行，虽然 IZ*ONE 先前已经出现在演出名单上，但由於最近受到节目制作人造假投票结果一事波及，不仅原订发行的正规专辑延后，各种通告也停摆和遭剪辑，未来活动十分不明朗。
另一方面，X1 仍将於 16 日照原订计画出席《2019 V LIVE Awards “V Heatbeat”》，但会跳过走红毯仪式直接带来表演。
（照片和影片来源：Mnet、Off the Record、Swing Entertainment）
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留言/评论
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為什麼x1還有行程 而izone就全面停止😭 出道以來第一次想她們多去點日本，至少可以在機場路看到她們😭😭
1小时前
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如果沒有要解散甚麼的事情發生，覺得izone可以透過MAMA開始慢慢恢復活動，像X1一樣，可以跳過紅地氈直接表演，因為要一直像現在要解散不解散，要活動不活動的情況也不是辦法，如果不解散就要找方法再次出來活動，如Mnet 自己都不幫她們制造這些機會，其他電視台也不會幫她們的。這純粹是我的個人意見😊
1小时前
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