【女團個人品牌評價】華莎重返寶座　小娟、太妍緊追在後

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最近有許多女團紛紛挑戰了全新的概念和路線，為偶像樂壇帶來不少話題，本月在個人品牌評價中名列前茅的也正是這些偶像們！

韓國企業評價研究所於 2019 年 10 月 15 日起至 2019 年 11 月 16 日間，針對 455 位備受韓國人民喜愛的女子團體成員搜集了 93,548,658 件數據，並就品牌參與、互動、媒體表現、社群價值⋯⋯等進行分析，並在今天（17 日）公布了 11 月份的女團成員個人品牌評價。

隨著 MAMAMOO 在《Queendom》奪冠、又帶著正規二輯回歸，上個月的亞軍得主華莎本月一躍成為冠軍，相關連結中最常出現「嘗試」、「開心」和「喜歡」等字眼，而三大關鍵字則是 “Queendom”、「我獨自生活」和新歌 “HIP”。



第二名得主 (G)I-DLE 小娟同樣是在《Queendom》節目中大放異彩的代表人物。她不僅在節目中展現多變的創作和製作才華，最近也二度獲邀赴美參加英雄聯盟世界大賽的開賽典禮。



而久違地推出第二張個人正規專輯《Purpose》的少女時代隊長太妍，最近幾個月都徘徊在前三名當中，上個月曾一度攻頂，本月則落到了第三名位置。



在上述三人以外，，BLACKPINK 的 Jennie、(G)I-DLE 薇娟和穗珍、BLACKPINK 的 Jisoo、(G)I-DLE 雨琦和 Minnie 和 GFRIEND 的 SinB 也都打入了前十名中。



（照片和影片來源：RBW、CUBE Entertainment、SM Entertainment）

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