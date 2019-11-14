《意外發現的一天》黑化呂珠多好迷人，李娜恩是何時覺醒有自我意識的？

官方剪輯了漫畫女主人公－呂珠多（李娜恩 飾）黑化六階段的影片，每次她耍狠變身心機girl的時候，都讓人看得很痛快啊～！
MBC 熱門劇《意外發現的一天》（另譯：偶然發現的一天）中，純情校園漫畫《秘密》的女主人公呂珠多，漸漸擺脫原本的人設，擁有了自我意識後，開啟了黑化心機girl的全新路線。
▼官方剪輯了呂珠多角色黑化的「六個階段」，大家還記得她內心產生變化，對著欺負她的那些人，露出邪魅的淺淺一笑嗎？
【第一階段】難忘吳南柱（金永大 飾）的那一句「啾（舊）球鞋」，還有呂珠多的邪魅一笑。
【第二階段】呂珠多又被關起來，但不再只是委屈哭泣，而是脫下鞋子對著門發洩。
【第三階段】吳南柱的媽媽打了她一巴掌，場景結束後她反嗆：「大嬸，適可而止吧，這樣做也改變不了什麼。」
【第四階段】面對吳南柱的離去，呂珠多坦然面對：「我也很好奇沒有吳南柱的呂珠多會是什麼樣子，應該會很有趣吧，慢走（不送）。」。
【第六階段】被推倒後就怒摔掃把～：「以後我再也不想掃地了！」、「我比妳們貧窮、漂亮、會唸書就要這樣欺負我嗎？還是因為吳南柱喜歡我？別再幼稚了，我已經夠痛苦了…。」
另外，還有昨晚播出的【第七階段】，還沒看第25、26集的讀者，建議不要再往下拉，會被雷到喔！！！
▲呂珠多嗆世美（金智仁 飾）說：「妳曾說過灰姑娘能和王子結婚是因為她是貴族的關係，可是妳錯了，就算灰姑娘是乞丐也會和王子在一起，因為她是主人公。」OMG～有夠迷人的！！！（▼霸氣的把欺負過她的同學都關起來～）
（圖自：MBC 드라마／黃Viu煲劇平台）
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