《意外发现的一天》黑化吕珠多好迷人，李娜恩是何时觉醒有自我意识的？

《意外发现的一天》黑化吕珠多好迷人，李娜恩是何时觉醒有自我意识的？

韩剧   2019年11月14日   星期四13:25   MiJimin   10

官方剪辑了漫画女主人公－吕珠多（李娜恩　饰）黑化六阶段的影片，每次她耍狠变身心机girl的时候，都让人看得很痛快啊～！

MBC 热门剧《意外发现的一天》（另译：偶然发现的一天）中，纯情校园漫画《秘密》的女主人公吕珠多，渐渐摆脱原本的人设，拥有了自我意识后，开启了黑化心机girl的全新路线。

▼官方剪辑了吕珠多角色黑化的「六个阶段」，大家还记得她内心产生变化，对著欺负她的那些人，露出邪魅的浅浅一笑吗？

【第一阶段】难忘吴南柱（金永大　饰）的那一句「啾（旧）球鞋」，还有吕珠多的邪魅一笑。

【第二阶段】吕珠多又被关起来，但不再只是委屈哭泣，而是脱下鞋子对著门发泄。

【第三阶段】吴南柱的妈妈打了她一巴掌，场景结束后她反呛：「大婶，适可而止吧，这样做也改变不了什么。」

【第四阶段】面对吴南柱的离去，吕珠多坦然面对：「我也很好奇没有吴南柱的吕珠多会是什么样子，应该会很有趣吧，慢走（不送）。」。

【第五阶段】吕珠多被泼水，黑化的她很自然的反泼！！！

【第六阶段】被推倒后就怒摔扫把～：「以后我再也不想扫地了！」、「我比你们贫穷、漂亮、会念书就要这样欺负我吗？还是因为吴南柱喜欢我？别再幼稚了，我已经够痛苦了…。」

另外，还有昨晚播出的【第七阶段】，还没看第25、26集的读者，建议不要再往下拉，会被雷到喔！！！

▲吕珠多呛世美（金智仁　饰）说：「你曾说过灰姑娘能和王子结婚是因为她是贵族的关系，可是你错了，就算灰姑娘是乞丐也会和王子在一起，因为她是主人公。」OMG～有够迷人的！！！（▼霸气的把欺负过她的同学都关起来～）

（图自：MBC 드라마／黄Viu煲剧平台）

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
  • Winnie Kii
    很喜歡帥氣珠多
    44分前
  • Thomas Lee
    好样的！！
    1小时前
  • Liu Pei Wen
    現在覺得呂珠多是我追這片的動力，端午那線太虐...
    1小时前
  • 吳詩涵
    黑化更好看啊！！只對稻花暖的珠多
    1小时前
  • Lam KoiChun
    Ho Kin Tak
    1小时前
→更多留言...(5)
在Facebook上的留言
主页 » 韩剧 » 《意外发现的一天》黑化吕珠多好迷人，李娜恩是何时觉醒有自我意识的？
© 2019 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手