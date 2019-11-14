《意外发现的一天》黑化吕珠多好迷人，李娜恩是何时觉醒有自我意识的？

官方剪辑了漫画女主人公－吕珠多（李娜恩 饰）黑化六阶段的影片，每次她耍狠变身心机girl的时候，都让人看得很痛快啊～！
MBC 热门剧《意外发现的一天》（另译：偶然发现的一天）中，纯情校园漫画《秘密》的女主人公吕珠多，渐渐摆脱原本的人设，拥有了自我意识后，开启了黑化心机girl的全新路线。
▼官方剪辑了吕珠多角色黑化的「六个阶段」，大家还记得她内心产生变化，对著欺负她的那些人，露出邪魅的浅浅一笑吗？
【第一阶段】难忘吴南柱（金永大 饰）的那一句「啾（旧）球鞋」，还有吕珠多的邪魅一笑。
【第二阶段】吕珠多又被关起来，但不再只是委屈哭泣，而是脱下鞋子对著门发泄。
【第三阶段】吴南柱的妈妈打了她一巴掌，场景结束后她反呛：「大婶，适可而止吧，这样做也改变不了什么。」
【第四阶段】面对吴南柱的离去，吕珠多坦然面对：「我也很好奇没有吴南柱的吕珠多会是什么样子，应该会很有趣吧，慢走（不送）。」。
【第六阶段】被推倒后就怒摔扫把～：「以后我再也不想扫地了！」、「我比你们贫穷、漂亮、会念书就要这样欺负我吗？还是因为吴南柱喜欢我？别再幼稚了，我已经够痛苦了…。」
另外，还有昨晚播出的【第七阶段】，还没看第25、26集的读者，建议不要再往下拉，会被雷到喔！！！
▲吕珠多呛世美（金智仁 饰）说：「你曾说过灰姑娘能和王子结婚是因为她是贵族的关系，可是你错了，就算灰姑娘是乞丐也会和王子在一起，因为她是主人公。」OMG～有够迷人的！！！（▼霸气的把欺负过她的同学都关起来～）
（图自：MBC 드라마／黄Viu煲剧平台）
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