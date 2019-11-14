時隔2年多...「Legend偶像」水晶男孩終於要回歸啦！預計將會持續的活動來報答粉絲們的愛！
KPOP 2019年11月14日 星期四12:55 Yuan
雖然還沒有確定時間，但...終於有消息啊！
今日，有媒體報導：「水晶男孩（SECHSKIES）正在以最早今年底，最晚在明年初為目標準備回歸日程。組合目前正在籌備宣傳活動，目前MV已經拍攝完畢。」對此，所屬社YG娛樂也回應：「4人組的水晶男孩確實正在準備回歸，但具體的時間還沒有確定。」
這次的回歸也是他們繼2017年9月發行第5張正規專輯《ANOTHER LIGHT》後，時隔2年回歸。而水晶男孩雖然曾於2000年解散，直到2016年透過《無限挑戰》企劃特輯《星期六星期六是歌手》第二季首度合體，讓不少粉絲都非常感動。
在第一代偶像中最先成功重組的水晶男孩，預計將通過持續的活動來報答粉絲們的愛，而這次回歸會帶來什麼樣的風格，也令人期待！
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留言/評論
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明明偶像不用當兵 卻非本意的空白了兩年 終於要回歸了 連著去年本來要回歸卻被耽誤而沒做到的都一起補回來吧!!!!
31分前
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終於要回歸了😭😭😭 擺脫低潮期走花路吧🎉🎉🎉
3小時前
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