別人買不起或搶不到的GD&NIKE聯名款這麼快就被EXO隊長SUHO穿上了！一個字：帥

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BIGBANG隊長G-Dragon牽手NIKE聯名設計的限量新鞋款正式開始發售，沒想到這麼快就有人穿上了它，他就是EXO隊長SUHO。

名為「Air Force 1 Para - Noise」的限量版運動鞋只通過NIKE韓國官網抽籤發售，只有中簽的幸運人才能買到，定價21.9萬韓幣。 同時為紀念GD的生日8月18日，僅發售818雙。 對於普通人來說這款鞋子買不起、更搶不到，但是EXO的隊長SUHO已經穿上了腳。 日前SUHO更新了IG，併發布了充滿浪漫藝術氣息的照片，眼尖的網友發現隊長的腳上穿的竟是GD與NIKE的最新聯名款，沒想到SUHO這麼快就已經安排上了。



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聯名鞋款整體以黑白色為主調，白色中底加入頗為隨意的黑色塗鴉條，鞋舌上則是GD個人十分喜歡的雛菊圖案。 二手市場上已經出現了轉賣品，售價高達500萬，不過到目前為止尚未售出。



此外GD本人對於本次和NIKE的合作也十分用心，甚至製作了為數不多的黃色NIKE swoosh用來送朋友。 據悉還有包括紅色韓國版NIKE Swoosh在內的多個顏色版本GD聯名款會在本月23日通過官網發售，目前定價為200美金。



「圖：EXO、GD IG」

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