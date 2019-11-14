别人买不起或抢不到的GD&NIKE联名款这么快就被EXO队长SUHO穿上了！一个字：帅

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BIGBANG队长G-Dragon牵手NIKE联名设计的限量新鞋款正式开始发售，没想到这么快就有人穿上了它，他就是EXO队长SUHO。

名为「Air Force 1 Para - Noise」的限量版运动鞋只通过NIKE韩国官网抽签发售，只有中签的幸运人才能买到，定价21.9万韩币。 同时为纪念GD的生日8月18日，仅发售818双。 对於普通人来说这款鞋子买不起、更抢不到，但是EXO的队长SUHO已经穿上了脚。 日前SUHO更新了IG，并发布了充满浪漫艺术气息的照片，眼尖的网友发现队长的脚上穿的竟是GD与NIKE的最新联名款，没想到SUHO这么快就已经安排上了。



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联名鞋款整体以黑白色为主调，白色中底加入颇为随意的黑色涂鸦条，鞋舌上则是GD个人十分喜欢的雏菊图案。 二手市场上已经出现了转卖品，售价高达500万，不过到目前为止尚未售出。



此外GD本人对於本次和NIKE的合作也十分用心，甚至制作了为数不多的黄色NIKE swoosh用来送朋友。 据悉还有包括红色韩国版NIKE Swoosh在内的多个颜色版本GD联名款会在本月23日通过官网发售，目前定价为200美金。



「图：EXO、GD IG」

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