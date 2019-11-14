宋智孝新劇《我們，愛過嗎》搭檔孫浩俊與四位男演員大談羅曼史～

宋智孝的新劇一定要支持的啊！還要看歐膩跟四位帥哥的羅曼史，太令人期待了，「五角關係」中只有一位女主，我覺得很可以～！！！（男演員名單：孫浩俊、宋鍾鎬、金敏俊、具子成）
今日一早，官方正式公開宋智孝將搭檔四位男演員，確定出演 JTBC 新劇《我們，愛過嗎》（우리 사랑했을까），男演員有孫浩俊、宋鍾鎬、金敏俊、具子成等人。
《我們，愛過嗎》講述當了14年未婚媽媽的女主面前，突然出現了雖然壞但吸引人的男人、雖然吝嗇卻厲害的男人、雖然可怕但性感的男人、雖然年輕但令人心動的男人，與四個男人展開了一場「五角關係」的浪漫愛情故事。
▼宋智孝飾演電影公司製作人的未婚媽媽「盧愛貞」，過去的14年裡，為了獨自撫養孩子而努力工作著，在她面前卻突然出現了四個男人，還被捲入了相當不熟悉、只聽過說過的“曖昧”之中，被遺忘的自我終於慢慢覺醒了。
▼孫浩俊飾演的「吳大悟」不只是一位暢銷小說家，還擁有進軍好萊塢的實力，卻是一位神秘主義至上的明星作家。
▼宋鍾鎬飾演優秀的演員「柳鎮」，以國民男友的關鍵字人氣上升中。
▼金敏俊擁有組織背景的金融代表「具把刀」，已清算了過去，在高利貸界擁有羅賓漢的稱號。
▼具子成飾演陽光型的體育老師「吳連宇」，對學生面前總是保持著陽光笑容，在校園裡擁有如明星般待遇的人氣教師。
《我們，愛過嗎》將由金道賢導演執導，李勝珍編劇執筆，預計在明年播出。
（圖自：官方／TVdaily）
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