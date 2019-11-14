《巧克力》主演海報公開，男二不就是喬妹的劇中前夫嗎？感覺變更帥了～

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（新預告）新劇《巧克力》主演尹啟相、河智苑、張勝祖的人物海報公開，這質感真的太美了，讓人想追啊～！（顏值跟實力都很夠，只差劇本強不強了）

JTBC 全新金土劇《巧克力》（每週五、六播出）公開了三位主演尹啟相、河智苑、張勝祖的官方人物海報，超唯美畫風與高顏值吸引了粉絲們的注意。

《巧克力》為事前製作，講述腦神經外科醫生－李江（尹啟相 飾）和義大利世界料理大會出身的主廚－文車英（河智苑 飾），互相治癒過去傷痕、給需要臨終關懷的人士提供料理的愛情故事。



▼尹啟相飾演腦神經外科醫生－李江，性格外冷內熱，是一位有著獨特紳士風格的魅力男子。



▼河智苑飾演治癒系廚師－文車英，是義大利世界料理大賽出身的頂級人物，充滿正能量的微笑天使，看到不公不義之事會主動打抱不平的類型。



▼張勝祖飾演醫院理事長的孫子，腦神經外科醫生－李準，也是男主李江的堂弟，從小就被稱為神童，聰明且家世好，也是一個唯我獨尊的人物。



另外，昨天官方也公開了張勝祖的人物劇照，曾在韓劇《男朋友》裡飾演宋慧喬劇中的前夫角色，印象非常深刻，很期待他這次的表現。



▼第二波最新預告，《巧克力》由《對不起，我愛你》李亨民導演與李慶熙編劇再度合作，將於11月29日的晚間 22:50 首播，大家期待這一部新劇嗎？



（圖自：官方劇照）

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