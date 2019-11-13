BLACKPINK 連兩天創紀錄 〈Don't Know What to Do〉舞蹈影片破億
KPOP 2019年11月13日 星期三12:03 施乃琪
才剛締造韓團第一支破十億 MV 的紀錄，BLACKPNK 又迅速地再添一支破億作品，這次是舞蹈練習影片！
在昨天（12 日）傍晚五點左右，BLACKPINK 的 “Don’t Know What to Do” 舞蹈練習影片觀看次數跨越一億人次，成為她們第 9 支破億的舞蹈練習片，含 MV 在內則是第 18 支破億影片。
“Don’t Know What to Do” 今年隨著 BLACKPINK 的迷你二輯〈Kill this Love〉推出，雖然沒有拍攝正式 MV，但在打歌期間曾數度公開表演，與 “Kill this Love” 截然不同的清涼形象構成了有趣的反差魅力。
另一方面，BLACKPINK 的 “DDU-DU DDU-DU” 官方 MV 觀看次數也甫於 11 日突破了十億大關，成為第一組擁有破十億 MV 的韓國團體。
（照片或影片來源：YG Entertainment、SBS）
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