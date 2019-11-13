《Vagabond》李昇基又陷入另一個難題：也許我們知道的真相都是假的？
韓劇 2019年11月13日 星期三12:42 MiJimin
（談及劇情）看這齣劇…小編只有一個願望，那就是～可以不要再有驚喜跟反轉了嗎！？XD（大家快來猜猜最後的爆點是什麼？）
SBS 熱門金土劇《Vagabond》（另譯：浪客行、浪行驚爆點）上週再次因運動賽事僅播出一集，收視率略為下滑，但仍保持11.2% 的好成績。
第14集最為關鍵的就是我們以為的幕後使者一直再變換，潔西卡社長（文晶熙 飾）原來僅僅是為了交易能成功，她對男女主角表態自己並不是飛機失事的幕後使者，另有他人。
而大家一直捧著的VIP鄭國表總統（白潤植 飾），卻被一直在其左右的國務總理洪順祖（文盛瑾 飾）給反咬一口，就連潔西卡身邊的律師，以及當初接近男主的曹記者，都是洪總理的人，若總統被拉下來，他就有機會上位了。
▼本集依舊有微微的放閃，車達建（李昇基 飾）看高海麗（秀智 飾）大病初癒，似乎仍有些不適，所以來個愛的背背～。
而本集的最後，車達建將與害死姪子的恐怖份子正面對決，剛好停在兩人要準備大打出手的那瞬間，真是讓人心急啊！（下圖為兩人打鬥的第15集最新劇照）
PS：感覺最後還有一個大爆點，好緊張啊～！不要爛尾就好了！！！切拜～～～
（圖自：SBS drama）
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