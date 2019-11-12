尹施允主演新劇《精神病患者日記》全新喜劇預告，搞笑節奏引人期待！

誤以為自己是殺人犯&傻到爆炸的尹施允，和追著殺人犯跑的女警鄭仁仙，加上新的帥哥殺人魔朴成勳，好期待這個全新組合啊～。（真的快要被男主角笑死XDDD）
即將在本月中首播的 tvN 全新水木劇《精神病患者日記》（每週三、四播出）公開了全新預告，三位主演之間的互動和讓人忍不住笑場的搞笑預告，讓粉絲們越來越期待！
《精神病患者日記》講述男主偶然地目擊到殺手事件現場並逃離現場的過程，卻因事故失去記憶，忘記自己是誰，當看到自己手上的日記有著殺人過程的詳細資料，以為自己是變態連續殺人犯的故事。
▼尹施允飾演證券公司的基層職員「陸東植」，性格膽小又心軟，總被人利用，從沒有生過氣。
▼新的預告中，拿著殺人魔日記本的東植，看見自己可以不知疲倦的連續跑四公里，以及可以跟三個成年男子搏鬥的超強打架能力，但真正嘗試後卻不是如此：（後面的反轉真的太好笑啦～！XD）
▼女主角鄭仁仙飾演的女警「沈寶景」一角，擁有與生俱來的才能，卻總被人無視，夢想成為一名側寫師，但現實中只是一直在巡邏，從未接手過稱得上案件的案件。
▼預告中，她追查著陸東植，強烈的懷疑他就是殺人魔，卻有著別的反轉…，讓她陷入更深的疑惑之中：
▼還有飾演真正的變態殺人魔「徐仁宇」的朴成勳，劇中是一位證券公司理事，也就是那本日記的主人，為了滿足捕食者的渴望而殺人的精神病患者。
▼天啊～！預告中的眼神簡直太殺了！！！
由《百日的郎君》李忠載導演與《詐欺遊戲》、《吹笛子的男人》劉勇在作家合作打造，預計在11月20日晚間21:30首播。
（圖自：官方劇照）
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