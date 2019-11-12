尹施允主演新剧《精神病患者日记》全新喜剧预告，搞笑节奏引人期待！

误以为自己是杀人犯&傻到爆炸的尹施允，和追著杀人犯跑的女警郑仁仙，加上新的帅哥杀人魔朴成勋，好期待这个全新组合啊～。（真的快要被男主角笑死XDDD）
即将在本月中首播的 tvN 全新水木剧《精神病患者日记》（每周三、四播出）公开了全新预告，三位主演之间的互动和让人忍不住笑场的搞笑预告，让粉丝们越来越期待！
《精神病患者日记》讲述男主偶然地目击到杀手事件现场并逃离现场的过程，却因事故失去记忆，忘记自己是谁，当看到自己手上的日记有著杀人过程的详细资料，以为自己是变态连续杀人犯的故事。
▼尹施允饰演证券公司的基层职员「陆东植」，性格胆小又心软，总被人利用，从没有生过气。
▼新的预告中，拿著杀人魔日记本的东植，看见自己可以不知疲倦的连续跑四公里，以及可以跟三个成年男子搏斗的超强打架能力，但真正尝试后却不是如此：（后面的反转真的太好笑啦～！XD）
▼女主角郑仁仙饰演的女警「沈宝景」一角，拥有与生俱来的才能，却总被人无视，梦想成为一名侧写师，但现实中只是一直在巡逻，从未接手过称得上案件的案件。
▼预告中，她追查著陆东植，强烈的怀疑他就是杀人魔，却有著别的反转…，让她陷入更深的疑惑之中：
▼还有饰演真正的变态杀人魔「徐仁宇」的朴成勋，剧中是一位证券公司理事，也就是那本日记的主人，为了满足捕食者的渴望而杀人的精神病患者。
▼天啊～！预告中的眼神简直太杀了！！！
由《百日的郎君》李忠载导演与《诈欺游戏》、《吹笛子的男人》刘勇在作家合作打造，预计在11月20日晚间21:30首播。
（图自：官方剧照）
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