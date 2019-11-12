韓國人上週都聽什麼歌？IU、(G)I-DLE、太妍居前三名！
KPOP 2019年11月12日 星期二12:25 施乃琪
上週大家都在 YouTube 上聽了哪些韓國歌曲呢？一起來看看最新出爐的人氣榜單，前五名中有四組都是女歌手！
YouTube 最近公佈了 11 月 1～7 日的影片排行榜，在根據播放次數排名的榜單上，IU 最新迷你專輯〈Love poem〉的同名歌曲即使只有單純的音源而未製作 MV，依然拿下了第一名。
第二名得主是 (G)I-DLE 在《Queendom》決賽中表演歌曲 “Lion” 的官方 MV，與現場表演截然不同的造型和華麗場景，讓這支 MV 一曝光就掀起熱烈討論；第三名則由太妍的正規二輯〈Purpose〉主打歌 “Spark” 獲得，顯示出再度挑戰新風格的她依然備受歡迎。
除了 IU、(G)I-DLE 和太妍外，TWICE 的 “Feel Special” 和 MC 夢的 “FAME” 也都打入了前五名。
（照片或影片來源：Kakao M、CUBE Entertainment、SM Entertainment）
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