IZ*ONE&X1官方討論解散事宜，最終結局如何一切未定！經紀公司：IZ*ONE成員情緒很不穩
KPOP 2019年11月11日 星期一09:46 Rui
11月7日，《PRODUCE X 101》安俊英PD承認了節目最終投票造假，而且《PRODUCE48》也同樣存在投票造假行為，頓時引爆熱議，民眾們開始猜測這兩季節目誕生的X1和IZ*ONE會不會就此解散。
就在此時業界傳出了相關消息，據多名業界人士透露，因造假風波波及過大，11月10日相關經紀公司負責人已經開會，商議IZ*ONE和X1解散的事宜。 有經紀公司負責人還稱：「IZ*ONE成員的情緒很不安，公司首先是要穩住成員們的心，但同時也很清楚這種情況下無法再活動下去。 」
** 每日為你推送愛豆消息 —>立即下載APP
雖說關於解散的具體事宜相關經紀公司已經在討論中，但最終決定權還握在CJ ENM手中。
相較於才出道沒幾個月的X1，IZ*ONE可以說非常慘了，原定於11月11日發行的首張正規專輯《BLOOM*IZ》延期，參與錄製的多檔綜藝節目不是停播就是被刪分量。除此之外模特版面被清理， 主演的電影也下檔不播，可以說短短幾天的時間，IZ*ONE就有點被全面封殺的意思了。
「圖：NATE」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞