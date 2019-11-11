【有片】《我家的熊孩子》預告：聽到MC說始源是SUJU的門面擔當…希澈媽媽：「我兒子才是」
綜藝 2019年11月11日 星期一11:03 JiaJia
希澈媽媽真的太可愛了！（笑）始源想要「悄悄反擊」，但媽媽好護著希澈，果然還是自己的兒子最好～ #我家的熊孩子
Super Junior始源將作為「特邀MC」出演本週日（17日）播出的SBS綜藝節目《我家的熊孩子》，昨晚公開預告影片。
聽到MC的介紹詞：「Super Junior的門面擔當──崔始源」，坐在一旁的希澈媽媽表示：「可我還是覺得金希澈是門面擔當～」讓眾人哈哈大笑。
後來被問到：「不想把我女兒嫁過去的熊孩子是？」始源一邊喝水、一邊回答：「希澈哥啊」，希澈媽媽又開口了：「我現在有點生氣（呵呵呵）」。希澈媽媽的笑，不是在笑啊！XD
希澈媽媽曾在節目上說過，SUJU成員和家族成員的關係密切，也有聚會、旅行等活動。這次在《我家的熊孩子》遇到兒子同甘共苦多年的成員、弟弟，不曉得希澈媽媽和始源會有什麼樣的互動呢！
（圖片、影片來源：SBS《我家的熊孩子》）
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