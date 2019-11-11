IZ*ONE&X1官方讨论解散事宜，最终结局如何一切未定！经纪公司：IZ*ONE成员情绪很不稳
KPOP 2019年11月11日 星期一09:46 Rui
11月7日，《PRODUCE X 101》安俊英PD承认了节目最终投票造假，而且《PRODUCE48》也同样存在投票造假行为，顿时引爆热议，民众们开始猜测这两季节目诞生的X1和IZ*ONE会不会就此解散。
就在此时业界传出了相关消息，据多名业界人士透露，因造假风波波及过大，11月10日相关经纪公司负责人已经开会，商议IZ*ONE和X1解散的事宜。 有经纪公司负责人还称：「IZ*ONE成员的情绪很不安，公司首先是要稳住成员们的心，但同时也很清楚这种情况下无法再活动下去。 」
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虽说关於解散的具体事宜相关经纪公司已经在讨论中，但最终决定权还握在CJ ENM手中。
相较於才出道没几个月的X1，IZ*ONE可以说非常惨了，原定於11月11日发行的首张正规专辑《BLOOM*IZ》延期，参与录制的多档综艺节目不是停播就是被删分量。除此之外模特版面被清理， 主演的电影也下档不播，可以说短短几天的时间，IZ*ONE就有点被全面封杀的意思了。
「图：NATE」
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