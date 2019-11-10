《意外發現的一天》花絮中，李宰旭總是愛當「工作人員」為大家服務？
韓劇 2019年11月10日 星期日09:00 MiJimin
這個忙內真的太討喜啦～～～！
MBC 熱門劇《意外發現的一天》（另譯：偶然發現的一天）的官方真的很懂觀眾，花絮時常比正片還好看，而在男生主演員中，年紀最小的李宰旭（1998年5月10日生）和工作人員也總是打成一片，還經常扮演「工作人員」的角色。
▼比如像是幫忙高舉麥（mic）收音，真的是很賣力耶～！XD
▼或者是用攝影組導演的攝影機取景拍攝…。
這位弟弟，真的很喜歡攝影機～～～XD，不只一次想掌鏡！
▼又或者是幫工作人員製造自己出場時需要的煙霧～～～。
真的看得出來是個對什麼事情都好奇的大男孩啊，也因此跟大家打成一片非常有親和力，以幽默的方式的演員和工作人員們拉近距離，性格非常好相處呢！
大家也墜入了李宰旭的魅力之中了嗎？
＊延伸閱讀：《意外發現的一天》劇中全是18歲，戲外演員們的年齡讓你意想不到！？
（圖自：MBC drama／Lee Jae Wook fans）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞