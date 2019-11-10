《意外发现的一天》花絮中，李宰旭总是爱当「工作人员」为大家服务？
韩剧 2019年11月10日 星期日09:00 MiJimin
这个忙内真的太讨喜啦～～～！
MBC 热门剧《意外发现的一天》（另译：偶然发现的一天）的官方真的很懂观众，花絮时常比正片还好看，而在男生主演员中，年纪最小的李宰旭（1998年5月10日生）和工作人员也总是打成一片，还经常扮演「工作人员」的角色。
▼比如像是帮忙高举麦（mic）收音，真的是很卖力耶～！XD
▼或者是用摄影组导演的摄影机取景拍摄…。
这位弟弟，真的很喜欢摄影机～～～XD，不只一次想掌镜！
▼又或者是帮工作人员制造自己出场时需要的烟雾～～～。
真的看得出来是个对什么事情都好奇的大男孩啊，也因此跟大家打成一片非常有亲和力，以幽默的方式的演员和工作人员们拉近距离，性格非常好相处呢！
大家也坠入了李宰旭的魅力之中了吗？
＊延伸阅读：《意外发现的一天》剧中全是18岁，戏外演员们的年龄让你意想不到！？
（图自：MBC drama／Lee Jae Wook fans）
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