South Club 新單曲開放預購 15 日攜〈TWICE:兩次〉回歸 Noel 雙喜臨門!新歌橫掃音源榜,隊長李尚昆明年結婚 「陸軍娛樂」出新歌了!KEY-鄭珍雲-趙權-聖圭-昌燮-XIUMIN-金玟錫-尹智聖強強聯合 【有片】《意外發現的一天》預告:端午要去做心臟手術了?感覺下一集不是普通的虐心啊… 唱出愛情裡的深刻瞬間⋯⋯Eric Nam〈Before We Begin〉發行在即! 退伍後的首個官方活動公開!G-Dragon將在11月23日出席與Nike的紀念活動! 《山茶花開時》順應好評延長集數?KBS2 澄清「不可能延長」 宇宙少女公開〈As You Wish〉曲目表 隊長 Exy 參與全專創作! 池晟、姜其永、黃熙確定出演tvN馬拉松綜藝節目!將在11月參加義大利馬拉松大會! 《請融化我吧》池昌旭給幕後黑手致命的一擊,這一場戲看了真是大快人心! 安俊英PD承認早有內部排名! 《Produce》第三&四季投票數據與最終排名不一致 【多圖】《Busted!明星來解謎2》發佈會:劉在錫、李昇基、朴敏英、金鍾旼、EXO世勳、gu9udan世正等均出席 金在中出演新綜藝節目 12月赴阿根廷拍攝 「白經弟弟」裴賢聖出演過《金秘書為何那樣》而且是朴敘俊的同門師弟! IZ*ONE原定出演的《驚人的星期六》決定停播 【有片】《李棟旭想要Talk》公開官方海報、預告!問小妹妹:「有男朋友嗎?」意外答案讓他止不住大笑 【有片】EXO將與X-EXO展開對決!正規6輯《OBSESSION》公開概念預告引發熱議 新劇《巧克力》河智苑美美的人物劇照,用臉展現美味廚藝的最佳典範! 韓媒曝CL將離開YG不再續約!YG發表官方立場:「關於CL去留問題,現在還在與公司討論中!」 「31冰淇淋」韓國Baskin Robbins 11月份新口味:Cookies'n Cream Cheese! 新劇《檢察官內戰》首波預告,聽李善均念台詞簡直是一大享受啊! MAMAMOO 回歸倒數六天 新專輯收錄《Queendom》冠軍曲〈Destiny〉! 《My Little Television V2》決定將IZ*ONE的錄製部分通篇剪輯! 「記得這花的花語是什麼嗎?」《意外發現的一天》凌霄花鑰匙圈周邊發售了! 泫雅逆應援的Class:不僅有貴價粉底液和口紅,還有精心挑選的定制毛毯!

