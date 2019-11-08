「白經弟弟」裴賢聖出演過《金秘書為何那樣》而且是朴敘俊的同門師弟！
韓劇 2019年11月8日 星期五12:08 MiJimin
【演員特輯】在《意外發現的一天》裡，長得又萌又可愛，有著一雙無辜大眼、令人疼惜的裴賢聖，大家對他之前的作品有印象嗎？
在 MBC 熱門劇《意外發現的一天》（另譯：偶然發現的一天）中，總是覺得好像在哪裡看過白經（李宰旭 飾）的弟弟－白俊賢（裴賢聖／배현성 飾），1999年生20歲，原來他曾出現過《金秘書為何那樣》的辦公室中啊～！
在《意外發現的一天》裡，總是用一雙無辜大眼，看著哥哥，默默關心著哥哥的他，雖然只是個配角，卻也是讓觀眾們相當關注的角色，不得不說…他的臉蛋擁有讓人想發揮母愛的特質啊…。
而裴賢聖也曾出演過熱門愛情喜劇《金秘書為何那樣》，某天在辦公室忽然出現一位實習生，不小大家是否有印象～！？當時還有人覺得他跟朴寶劍很像，長得一臉狗狗相，非常可愛純真。
此外，他也出演了熱門網路劇《戀愛播放列表》的第三、四季，在劇裡飾演朴藍天一角，剛認識話很少的帥哥，熟了之後就變帥瘋(長得帥的瘋子)～。
而他目前的經紀公司是Awesome娛樂，也就是朴敘俊的同門師弟啦，很期待他未來演員之路的成長呢。
（圖自：官方劇照/個人IG/Awesome娛樂）
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