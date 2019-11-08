「白经弟弟」裴贤圣出演过《金秘书为何那样》而且是朴叙俊的同门师弟！
韩剧 2019年11月8日 星期五12:08 MiJimin
【演员特辑】在《意外发现的一天》里，长得又萌又可爱，有著一双无辜大眼、令人疼惜的裴贤圣，大家对他之前的作品有印象吗？
在 MBC 热门剧《意外发现的一天》（另译：偶然发现的一天）中，总是觉得好像在哪里看过白经（李宰旭 饰）的弟弟－白俊贤（裴贤圣／배현성 饰），1999年生20岁，原来他曾出现过《金秘书为何那样》的办公室中啊～！
在《意外发现的一天》里，总是用一双无辜大眼，看著哥哥，默默关心著哥哥的他，虽然只是个配角，却也是让观众们相当关注的角色，不得不说…他的脸蛋拥有让人想发挥母爱的特质啊…。
而裴贤圣也曾出演过热门爱情喜剧《金秘书为何那样》，某天在办公室忽然出现一位实习生，不小大家是否有印象～！？当时还有人觉得他跟朴宝剑很像，长得一脸狗狗相，非常可爱纯真。
此外，他也出演了热门网路剧《恋爱播放列表》的第三、四季，在剧里饰演朴蓝天一角，刚认识话很少的帅哥，熟了之后就变帅疯(长得帅的疯子)～。
而他目前的经纪公司是Awesome娱乐，也就是朴叙俊的同门师弟啦，很期待他未来演员之路的成长呢。
（图自：官方剧照/个人IG/Awesome娱乐）
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