X1日程暫未受影響：按預定參加Vlive頒獎禮＆曼谷《K-POP Festival》！

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今日安俊英PD承認在選秀投票中造假之後，IZ*ONE宣佈取消showcase，但X1所屬社表示行程不會受到影響。

X1所屬社SWING娛樂人士透露，X1將按照原計劃參加11月7日在首爾高尺巨蛋舉辦的《2019 Vlive Awards Hearbeat》，以及10日在曼谷舉辦的《K-POP Festival in Bangkok》。

同時，X1因為專輯銷量突出等因素很被看好在年末頒獎禮上拿到新人獎，X1方面表示：「頒獎禮日程還沒有確定。 」



X1通過Mnet《Produce X 101》出道，今年8月發行出道專輯《飛翔：QUANTUM LEAP》，在各國積極活動。 然而該節目PD安俊英和CP金永凡（音）昨日被首爾地方法院簽發拘捕令，安PD承認在《Produce 48》和《Produce X 101》中造假投票結果，難免對通過這兩季節目出道的組合IZ*ONE和X1造成負面影響。

目前IZ*ONE原定在11日舉辦的showcase已經取消，已經錄好的綜藝節目也不確定能否播出。

（圖源：SWING）

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