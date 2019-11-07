安俊英PD承認受賄造假第三、四季節目排名！ 接受超過40次億元接待

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根據調查，安俊英PD已經承認對最近兩季的節目進行了造假，相關組合包括X1和IZ*ONE。

昨晚播出的SBS《8 News》報導稱，安俊英PD承認對《Produce 48》和《Produce X 101》的排名進行了修改，但否認造假2016年第一季和2017年第二季的嫌疑。



安PD還透露，從去年下半年開始，接受了各個演藝企劃社在江南一帶遊興業所提供的超過40次接待，據估計每次的接待金額超過數百萬韓元，加起來超過一億韓元，令人震驚。



此外，警方本月5日還收押調查了被懷疑排名造假的練習生的所屬社，並擴大調查Mnet旗下其他團隊製作的選秀節目是否存在造假嫌疑。



（圖源：SBS）

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