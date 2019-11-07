安俊英PD承認受賄造假第三、四季節目排名！ 接受超過40次億元接待
綜藝 2019年11月7日 星期四10:22 Sani
根據調查，安俊英PD已經承認對最近兩季的節目進行了造假，相關組合包括X1和IZ*ONE。
昨晚播出的SBS《8 News》報導稱，安俊英PD承認對《Produce 48》和《Produce X 101》的排名進行了修改，但否認造假2016年第一季和2017年第二季的嫌疑。
安PD還透露，從去年下半年開始，接受了各個演藝企劃社在江南一帶遊興業所提供的超過40次接待，據估計每次的接待金額超過數百萬韓元，加起來超過一億韓元，令人震驚。
此外，警方本月5日還收押調查了被懷疑排名造假的練習生的所屬社，並擴大調查Mnet旗下其他團隊製作的選秀節目是否存在造假嫌疑。
（圖源：SBS）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論
-
-
對所有練習生來說真的是很大的傷害！不管是已出道的，或是被淘汰掉的……😠😠
1小時前
-
李佳恩😭😭韓初緩😭😭美留😭😭美穗😭😭美羽😭😭，當初12應該有他們的😭😭
1小時前
-
等了7個多月只差4天，現在來弄我家孩子，反正WIzone一定支持她們到底，回歸fighting 💪🏻
2小時前
-
孩子们没做错，依然站在IZ*ONE这边💞
2小時前