X1日程暂未受影响：按预定参加Vlive颁奖礼＆曼谷《K-POP Festival》！

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今日安俊英PD承认在选秀投票中造假之后，IZ*ONE宣布取消showcase，但X1所属社表示行程不会受到影响。

X1所属社SWING娱乐人士透露，X1将按照原计划参加11月7日在首尔高尺巨蛋举办的《2019 Vlive Awards Hearbeat》，以及10日在曼谷举办的《K-POP Festival in Bangkok》。

同时，X1因为专辑销量突出等因素很被看好在年末颁奖礼上拿到新人奖，X1方面表示：「颁奖礼日程还没有确定。 」



X1通过Mnet《Produce X 101》出道，今年8月发行出道专辑《飞翔：QUANTUM LEAP》，在各国积极活动。 然而该节目PD安俊英和CP金永凡（音）昨日被首尔地方法院签发拘捕令，安PD承认在《Produce 48》和《Produce X 101》中造假投票结果，难免对通过这两季节目出道的组合IZ*ONE和X1造成负面影响。

目前IZ*ONE原定在11日举办的showcase已经取消，已经录好的综艺节目也不确定能否播出。

（图源：SWING）

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