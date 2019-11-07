安俊英PD承认受贿造假第三、四季节目排名！ 接受超过40次亿元接待
综艺 2019年11月7日 星期四10:22 Sani
根据调查，安俊英PD已经承认对最近两季的节目进行了造假，相关组合包括X1和IZ*ONE。
昨晚播出的SBS《8 News》报导称，安俊英PD承认对《Produce 48》和《Produce X 101》的排名进行了修改，但否认造假2016年第一季和2017年第二季的嫌疑。
安PD还透露，从去年下半年开始，接受了各个演艺企划社在江南一带游兴业所提供的超过40次接待，据估计每次的接待金额超过数百万韩元，加起来超过一亿韩元，令人震惊。
此外，警方本月5日还收押调查了被怀疑排名造假的练习生的所属社，并扩大调查Mnet旗下其他团队制作的选秀节目是否存在造假嫌疑。
（图源：SBS）
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對所有練習生來說真的是很大的傷害！不管是已出道的，或是被淘汰掉的……😠😠
1小时前
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李佳恩😭😭韓初緩😭😭美留😭😭美穗😭😭美羽😭😭，當初12應該有他們的😭😭
2小时前
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等了7個多月只差4天，現在來弄我家孩子，反正WIzone一定支持她們到底，回歸fighting 💪🏻
2小时前
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孩子们没做错，依然站在IZ*ONE这边💞
2小时前