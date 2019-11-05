涉嫌在《PRODUCE X 101》中操控投票造假的安俊英PD...接受拘捕令實質審查！表示：「會誠實地回答！」
明星 2019年11月5日 星期二13:10 Yuan
《PRODUCE X 101》被懷疑造假最初是因為在決賽中原本被看好的練習生都遭淘汰，還被發現最終排名中每個人的投票數全都是「7494442」的倍數。因此觀眾組成了「PDX真相調查委員會」，警方開始進行調查。
之後，警方透露：「出道組有幾名成員的實際得票並不足以讓他們進入最後11人名單，而被淘汰的人中也有2～3人應該是出道組。」更有企劃公司相關人員透露：「製作組事先就定好了滿意的出演者，所謂的『PD Pick』是公開的慣例，幾家公司好像早就知道了名單。」
（延伸閱讀：《Produce X 101》投票真的造假了！ X1多名成員應被淘汰，淘汰組2～3人該上位）
Mnet昨日也發表道歉文：「今年7月，Mnet自身認為掌握事實關係方面存在有限，因此委託警方進行調查。已經對與此相關的《PRODUCE X 101》製作團隊申請了拘捕令，正在關注過程。Mnet今後將會協助調查，根據調查的結果，需要負責的人必須承擔。再次對喜愛《PRODUCE X 101》的粉絲、觀眾們表示深深的歉意。」
今日，涉嫌在《PRODUCE X 101》中操控投票造假的安俊英PD等人結束所有拘捕令實質審查後，雙手綁著繩子被押送至附近拘留所。面對記者的提問，安俊英PD表示：「會誠實地回答。」就乘坐護送車輛前往拘留所，至於是否拘留的結果將會在今晚決定。
（圖：Mnet、TVDaily）
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留言/評論
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但一個PD就可以全權決定操控節目，作假選票？？
45分前
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