涉嫌在《PRODUCE X 101》中操控投票造假的安俊英PD...接受拘捕令实质审查！表示：「会诚实地回答！」
明星 2019年11月5日 星期二13:10 Yuan
《PRODUCE X 101》被怀疑造假最初是因为在决赛中原本被看好的练习生都遭淘汰，还被发现最终排名中每个人的投票数全都是「7494442」的倍数。因此观众组成了「PDX真相调查委员会」，警方开始进行调查。
之后，警方透露：「出道组有几名成员的实际得票并不足以让他们进入最后11人名单，而被淘汰的人中也有2～3人应该是出道组。」更有企划公司相关人员透露：「制作组事先就定好了满意的出演者，所谓的『PD Pick』是公开的惯例，几家公司好像早就知道了名单。」
（延伸阅读：《Produce X 101》投票真的造假了！ X1多名成员应被淘汰，淘汰组2～3人该上位）
Mnet昨日也发表道歉文：「今年7月，Mnet自身认为掌握事实关系方面存在有限，因此委托警方进行调查。已经对与此相关的《PRODUCE X 101》制作团队申请了拘捕令，正在关注过程。Mnet今后将会协助调查，根据调查的结果，需要负责的人必须承担。再次对喜爱《PRODUCE X 101》的粉丝、观众们表示深深的歉意。」
今日，涉嫌在《PRODUCE X 101》中操控投票造假的安俊英PD等人结束所有拘捕令实质审查后，双手绑著绳子被押送至附近拘留所。面对记者的提问，安俊英PD表示：「会诚实地回答。」就乘坐护送车辆前往拘留所，至於是否拘留的结果将会在今晚决定。
（图：Mnet、TVDaily）
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但一個PD就可以全權決定操控節目，作假選票？？
1小时前
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