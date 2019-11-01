MONSTA X元虎退團後公開親筆信：「不希望成員和粉絲因為我受到傷害。」

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真的是很遺憾的消息…。

昨天下午，官方宣布 MONSTA X 的成員元虎退團的消息後，讓許多粉絲相當震驚。

因為近期一系列的負面消息，元虎表態不希望團隊繼續受到傷害，所以決定退出，而後上傳了親筆信，向成員與粉絲們道歉，訴說個人的心境。



▼元虎退團親筆信完整內容：

「我是元虎。

首先，我想對沒能遵守與粉絲們創造美好時光的諾言，以及因為我而遭受傷害的粉絲們說聲對不起。因為我的個人生活而對大家造成不便，我感到非常抱歉。

我身為 MONSTA X 的元虎，活動期間得到了大家過多的祝福和喜愛。謝謝大家為我創造了這麼美好的回憶。還要謝謝和我一同度過難關的成員們，謝謝你們陪在我身邊，愛你們，還有對不起你們。

在我年少不懂事的時候犯過一些錯，但自從成為一名練習生出道後，我一直專心努力做一個不愧於自己的人。

今天，我決定退出 MONSTA X。

因為與我有關的一些不愉快的事情，牽扯到成員們讓他們受到了傷害，我感到非常抱歉。尤其是對於一直相信我的粉絲們帶來失望，真的很抱歉。因為我無法再看到這麼多人受到傷害，才做出了這個決定。

再次向不僅支持我，也支持成員們的粉絲們道歉。

請你們成為 MONSTA X 的力量，成員們和我沒有任何關係。拜託大家可以為成員們繼續支持和鼓勵。成員們真的是非常好的人，不應該因為像我這樣的人停下腳步受到傷害。對直到現在讓我有機會體驗到這種幸福的一切的工作人員、成員們以及粉絲們表示感謝和歉意。」



（圖自：官方）

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