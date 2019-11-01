MONSTA X元虎退团后公开亲笔信：「不希望成员和粉丝因为我受到伤害。」
明星 2019年11月1日 星期五10:15 MiJimin
真的是很遗憾的消息…。
昨天下午，官方宣布 MONSTA X 的成员元虎退团的消息后，让许多粉丝相当震惊。
因为近期一系列的负面消息，元虎表态不希望团队继续受到伤害，所以决定退出，而后上传了亲笔信，向成员与粉丝们道歉，诉说个人的心境。
▼元虎退团亲笔信完整内容：
「我是元虎。
首先，我想对没能遵守与粉丝们创造美好时光的诺言，以及因为我而遭受伤害的粉丝们说声对不起。因为我的个人生活而对大家造成不便，我感到非常抱歉。
我身为 MONSTA X 的元虎，活动期间得到了大家过多的祝福和喜爱。谢谢大家为我创造了这么美好的回忆。还要谢谢和我一同度过难关的成员们，谢谢你们陪在我身边，爱你们，还有对不起你们。
在我年少不懂事的时候犯过一些错，但自从成为一名练习生出道后，我一直专心努力做一个不愧於自己的人。
今天，我决定退出 MONSTA X。
因为与我有关的一些不愉快的事情，牵扯到成员们让他们受到了伤害，我感到非常抱歉。尤其是对於一直相信我的粉丝们带来失望，真的很抱歉。因为我无法再看到这么多人受到伤害，才做出了这个决定。
再次向不仅支持我，也支持成员们的粉丝们道歉。
请你们成为 MONSTA X 的力量，成员们和我没有任何关系。拜托大家可以为成员们继续支持和鼓励。成员们真的是非常好的人，不应该因为像我这样的人停下脚步受到伤害。对直到现在让我有机会体验到这种幸福的一切的工作人员、成员们以及粉丝们表示感谢和歉意。」
（图自：官方）
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