李在旭發PO文寫錯字怎麼辦？火速刪除重發還向粉絲撒嬌說...
明星 2019年11月1日 星期五10:00 Rui
小夥伴們，最近是不是中了一種叫做「李在旭」的毒？？
《意外發現的一天》中，李在旭雖然不是男一號（目前看來不是），可是卻牢牢吸引住了小編的目光，什麼事嘴硬心軟的悶騷男，看看白經（李在旭 飾）就知道了。
白經和爸爸的關係並不是很融洽，每次交談幾乎都以被爸爸罵到狗血淋頭卻無法反駁，只能背地裡悄悄撒氣結束，看得觀眾們那叫一個憋屈啊，好想替白經和白爸爸大吵一架。
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別看戲裡兩人關係劍拔弩張，戲外李在旭其實和飾演白爸爸的崔振成關係超級好，兩人還一起合影留念。 李在旭將照片PO在了SNS上，還附言寫道：「在片場我最依賴的我爸，我知道要想著對方，照顧對方去配合演戲有多難，前輩卻一直考慮、照顧我。 謝謝你讓我懂了很多，學習到很多，爸爸。 」
然而李在旭在第一次上傳中寫了錯別字，發現之後立刻刪除，改正後重新上傳。 自己還特別提示：請閉上眼睛（請當做沒看見），我已經改好了。
「圖：李在旭IG、《意外發現的一天》」
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