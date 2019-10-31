STARSHIP官宣元虎退出MONSTA X！被指欠債不還+合租偷東西
明星 2019年10月31日 星期四16:26 Rui
元虎最終退出了偶像團 MONSTA X。
10月29日，《臉贊時代》出身的網紅鄭多恩在IG指控上元虎欠錢不還，元虎的經紀公司STARSHIP雖回應「不是事實」，但事件卻依舊延燒。 接下來的兩日，鄭多恩又曝光和元虎律師私下交談的截圖，她透露兩人曾是室友關係，對方不僅拖欠房租，還偷她東西轉賣，甚至稱元虎曾因為偷盜而被送入少管所，一石激起千層浪。
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10月31日下午，STARSHIP最終回應，稱元虎將退出MONSTA X。 STARSHIP在官方聲明中表示：「首先向給予Monsta X許多喜愛的粉絲們表示感謝。 本社與Monsta X成員元虎商議後，尊重其不想再因私事讓團隊受到傷害意願，決定今日起元虎退出Monsta X。 但本社將繼續訴諸法律來應對與此事相關惡意、歪曲的謠言。 突然告知令人遺憾的消息，令粉絲擔心，對此感到非常抱歉。 元虎自今日起將不參加之後的活動。 Monsta X今後的活動將圍繞6人展開。 因為團隊問題給此次活動相關的所有相關人員造成不便，我們再次致以深深的歉意。 最後再次向一直喜愛和支援Monsta X的粉絲們致歉，今後Monsta X會以更成熟的面貌帶來更好的音樂和舞台。 」
「圖：MONSTA X」
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留言/評論
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到底为什么要爆出以前的事?是不是勒索失败，然后就爆出来吗? 爆料者是不是没安好心啊? 我虽然对monsta x不大了解，可是这退团是真心疼
20分前
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他們才剛回歸啊...另外6個人該怎麼繼續活動啊............
47分前
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我雖然沒有喜歡芒叉，但是元虎退團還是很傷心😭😭
47分前
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