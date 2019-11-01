李在旭发PO文写错字怎么办？火速删除重发还向粉丝撒娇说...
明星 2019年11月1日 星期五10:00 Rui
小伙伴们，最近是不是中了一种叫做「李在旭」的毒？？
《意外发现的一天》中，李在旭虽然不是男一号（目前看来不是），可是却牢牢吸引住了小编的目光，什么事嘴硬心软的闷骚男，看看白经（李在旭 饰）就知道了。
白经和爸爸的关系并不是很融洽，每次交谈几乎都以被爸爸骂到狗血淋头却无法反驳，只能背地里悄悄撒气结束，看得观众们那叫一个憋屈啊，好想替白经和白爸爸大吵一架。
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别看戏里两人关系剑拔弩张，戏外李在旭其实和饰演白爸爸的崔振成关系超级好，两人还一起合影留念。 李在旭将照片PO在了SNS上，还附言写道：「在片场我最依赖的我爸，我知道要想著对方，照顾对方去配合演戏有多难，前辈却一直考虑、照顾我。 谢谢你让我懂了很多，学习到很多，爸爸。 」
然而李在旭在第一次上传中写了错别字，发现之后立刻删除，改正后重新上传。 自己还特别提示：请闭上眼睛（请当做没看见），我已经改好了。
「图：李在旭IG、《意外发现的一天》」
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