T.O.P前緋聞女友的現緋聞女友大爆MONSTA X元虎黑料：欠錢不還，還因偷盜進過少管所

MONSTA X成員元虎被人公開討債？！
《臉讚時代》出身的鄭多恩在個人IG上向元浩要錢，稱「浩錫啊（元虎本名申浩錫），什麼時候還錢。 」配上的圖片則是元虎出現在某電視節目上的模樣。 鄭多恩還和留言的朋友互動，表示：「借錢之後從不聯絡的人是申浩錫，為什麼讓我直接聯絡公司。 他幹嘛不自己聯繫我，每次說到錢他就跑了。 」
第二日，鄭多恩又貼出了自己和元虎律師之間的短訊對話截圖。元虎的律師讓鄭多恩詳細說明情況，鄭多恩回答：「麻煩你轉告申浩錫讓他自己來找我。 」然而律師希望能親自見她一面，並告知了律師事務所的位置。 接下來的內容中，鄭多恩稱：「我沒理由去那裡，受害的是我，難道還要我親自上門？ 」律師又指元虎表示自己並不欠鄭多恩錢，鄭多恩再次回復：「還了200萬就等於全還了？ 太可笑了，我和他在驛三站一起住過，因為他沒有交房租，錢都從我繳的保證金1000萬裡扣的，還偷我東西在二手市場網站上賣，動不動就借30萬、50萬，當時信誓旦旦地說一定會還。 2016年的時候說公司沒給分紅，年底讓他還錢又說每天的限額是100萬，2天才還了200萬。 」
對於鄭多恩的爆料，MONSTA X所屬經紀公司STARSHIP回應稱「不是事實」。 元虎和鄭多恩曾一起上過《臉讚時代》的節目，因此網民猜測兩人可能從那時起認識。
爆料並沒有到此結束，一個和鄭多恩IG帳號名稱一模一樣的twitter帳號又爆出另一件事情，只寫著「我知道你2008年幹過的事情，水源拘留所特殊偷盜嫌疑。少管所難道不算前科？」。 雖然文中並未提到準確的姓名，但因該帳號疑似是鄭多恩的，且鄭多恩接連兩日放出元虎的黑料，因此很難不讓人聯想到她所指的人物就是元虎。
說起鄭多恩，前不久剛剛和BIGBANG T.0.P的前緋聞女友韓瑞熙傳出過戀情，兩人在IG上公開示愛，稱是同性戀人，還一同出國旅行，拍了不少合影。 誰知沒過多久韓瑞熙就自打臉回應一切都是開玩笑，兩人只是好朋友。
「圖：鄭多恩SNS」
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