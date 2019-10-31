青龍電影賞上的絕對霸主！無論名氣多大都怕它，倒數第二位影帝的反應太真實了XD

第40屆青龍電影賞按手印儀式在首爾汝矣島CGV舉行，今年邀請了韓志旼、金香起、南柱赫等人參加。
雖然每年參加按手印儀式的嘉賓演員不同，但有一件事卻是這幾年來從來沒有改變過的。 這瓶紅醋每年都會準時準點的出現在台上，每位嘉賓面前都有一瓶。 也許是讚助商要求，總之每年這個時候，台上的嘉賓們都會拿起紅醋來喝，因為紅醋超級無敵的酸，於是就鬧出了各種笑話。 韓志旼喝了一口之後表情很是微妙，緊緊抿著嘴巴，露出難以言喻的微笑，微微轉了轉頭，最後忍不住笑了出來，看來她也是被酸味給嚇住了，不過好在演技紮實，穩穩過關。
2017年參加按手印儀式的金泰璃就沒有那麼喜歡酸味了，喝了一口之後直接被拍到酸到閉眼睛，眉頭緊鎖，樣子也是可愛得不得了。
黃政民的反應稱得上是經典。 2014年的活動上，他喝了一口剛開始沒多大反應，卻被後味酸到抿嘴皺眉撇眼，五官都皺到了一起。
當然經典中的經典當屬大前輩柳承龍了，那是在2012年。 當時主辦方準備的還是小小一瓶的原液，柳承龍很好奇地拿起來看了看，然後直接打開往嘴裡到，一口就幹掉了一整瓶。 接下來他的樣子真的是笑翻全場，酸到直吐舌頭，猛咳嗽。 大叔完全不知道這需要稀釋在水裡才能喝。
最後我們來欣賞一下演技之神李秉憲的表演！ 嗯，表情沒有一絲變化，讓人誤認他喝的是水。
「圖：PANN」
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