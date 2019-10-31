T.O.P前绯闻女友的现绯闻女友大爆MONSTA X元虎黑料：欠钱不还，还因偷盗进过少管所

MONSTA X成员元虎被人公开讨债？！
《脸赞时代》出身的郑多恩在个人IG上向元浩要钱，称「浩锡啊（元虎本名申浩锡），什么时候还钱。 」配上的图片则是元虎出现在某电视节目上的模样。 郑多恩还和留言的朋友互动，表示：「借钱之后从不联络的人是申浩锡，为什么让我直接联络公司。 他干嘛不自己联系我，每次说到钱他就跑了。 」
第二日，郑多恩又贴出了自己和元虎律师之间的短讯对话截图。元虎的律师让郑多恩详细说明情况，郑多恩回答：「麻烦你转告申浩锡让他自己来找我。 」然而律师希望能亲自见她一面，并告知了律师事务所的位置。 接下来的内容中，郑多恩称：「我没理由去那里，受害的是我，难道还要我亲自上门？ 」律师又指元虎表示自己并不欠郑多恩钱，郑多恩再次回复：「还了200万就等於全还了？ 太可笑了，我和他在驿三站一起住过，因为他没有交房租，钱都从我缴的保证金1000万里扣的，还偷我东西在二手市场网站上卖，动不动就借30万、50万，当时信誓旦旦地说一定会还。 2016年的时候说公司没给分红，年底让他还钱又说每天的限额是100万，2天才还了200万。 」
对於郑多恩的爆料，MONSTA X所属经纪公司STARSHIP回应称「不是事实」。 元虎和郑多恩曾一起上过《脸赞时代》的节目，因此网民猜测两人可能从那时起认识。
爆料并没有到此结束，一个和郑多恩IG帐号名称一模一样的twitter帐号又爆出另一件事情，只写著「我知道你2008年干过的事情，水源拘留所特殊偷盗嫌疑。少管所难道不算前科？」。 虽然文中并未提到准确的姓名，但因该帐号疑似是郑多恩的，且郑多恩接连两日放出元虎的黑料，因此很难不让人联想到她所指的人物就是元虎。
说起郑多恩，前不久刚刚和BIGBANG T.0.P的前绯闻女友韩瑞熙传出过恋情，两人在IG上公开示爱，称是同性恋人，还一同出国旅行，拍了不少合影。 谁知没过多久韩瑞熙就自打脸回应一切都是开玩笑，两人只是好朋友。
「图：郑多恩SNS」
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