「92 Club」溫暖的友情認證!B1A4燦多去看BTS防彈少年團演唱會,為好友JIN應援! 「因信賴而收看」呀!徐玄振、羅美蘭確定攜手出演tvN新劇《Black Dog》將在12月16日首播! AKMU 通殺 10 月排行榜!年末演唱會預告片公開 李在旭下部作品確定啦!將出演JTBC新劇《天氣好的話,我會去找你》與朴敏英、徐康俊合作! 《耀眼》再合體!韓志旼、南柱赫、金香起出席青龍電影按手印活動 宋慧喬近況公開:下一部作品電影《Anna》討論中 【百大偶像個人品牌評價】智旻衛冕近一年 姜丹尼爾、太妍分奪二、三名 毋庸置疑的性感!Jessi 攜手朴宰範推出新歌 TWICE 世巡加場 2020 年春天和 ONCE 相約在東京巨蛋! 《新西遊記7》最新路透!難道是「環遊世界」系列?圭賢繼藍精靈、圍藍圍巾後 這次是藍色的自由女神XD 和 Crush 一起跨年吧!年末演唱會月底搶票 強勢轉學生來了!《認識的哥哥》權相佑、金希沅、金成均、許成泰出演預告公開 《Running Man》劉在錫vs李光洙:史上最卑鄙的對決,崩潰的王鼻子大哥 【有片】SJ利特認為「這位成員」當隊長也能做得很好!銀赫則公開自己為何「插腰」的理由 HINAPIA 隱藏成員公開 為 2002 年出生的老么「BADA」! Stray Kids 回歸前夕的意外消息⋯⋯宇珍宣布退團! 《全知干預視角》P.O雖然是Young Boy,但實則是Old Boy? Zion.T將於11月6日發行新單曲! 時隔1年回歸 「猜猜我是誰~」又一個從小帥到大!確認過圓圓的大眼睛…果然是這位大勢男演員 新劇《有瑕疵的人們》吳漣序、安宰賢、金瑟琪等主演「人物劇照」全公開! 宋智孝、孫浩俊有望合作《Sky Castle》導演新作《Begin Again》!預計明年上半年播出 BTS防彈少年團演唱會V險些跌倒,還好被Jimin一把拉住! 臉紅的思春期再次來台了!想看《2019 BOL4 ASIA TOUR IN TAIPEI》嗎?現在有機會了~ 為電視劇犧牲外貌的姜河那!簡直就是放棄顏值亂用臉,但怎麼還是那麼帥 金秀賢竟然是朴敘俊的伯樂?藝人星探的眼光都很「毒」 女愛豆生理期的秘密!聽完心疼她們三秒,掙錢太難了

